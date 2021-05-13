السعودية اليوم / مصر تسجل 1187 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1187 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 178805 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14091 حالة بعد تسجيل 58 وفاة جديدة .

// انتهى //

03:52ت م

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القاهرة 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1187 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد -19" ، ليرتفع عدد الإصابات إلى 240927 إصابة .وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 178805 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14091 حالة بعد تسجيل 58 وفاة جديدة .// انتهى //03:52ت م0029

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