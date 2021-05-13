السعودية اليوم / وزير التجارة يكافئ مواطناً لإبلاغه عن غش تجاري لمنشأة تبيع حلويات منتهية الصلاحية ليلة العيد



الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

أجرى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اتصالاً هاتفياً قدم خلاله التهنئة بعيد الفطر المبارك، لمواطن في المدينة المنورة أبلغ عن حالة غش تجاري لمحل يبيع حلويات منتهية الصلاحية ليلة العيد.

وعبر الدكتور القصبي عن شكره للمواطن لحرصه وقيامه بإبلاغ وزارة التجارة، ووجّه بمكافأته.

وكانت الفرق الرقابية بوزارة التجارة قد باشرت البلاغ الذي تقدم به المواطن، وضبطت حلويات منتهية الصلاحية في أحد المحلات التي حاول القائمون عليها استغلال الإقبال على شراء الحلويات في موسم عيد الفطر المبارك، وتم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاء القائمين على المنشأة لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم.

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