شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيس الأركان» يرفع التهنئة للقيادة ويشيد بأبطال القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه وباسم كافة منسوبي القوات المسلحة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشاد معاليه بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والدعم الكبير التي تحظى به من القيادة الرشيدة، سائلا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية و الإسلامية أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة وهم بصحة وعافية، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة.