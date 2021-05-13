شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تدمير 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ بالستية لمليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إحباط عمل عدائي جبان من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ بالستية.

وأوضح التحالف أنه اعترض ودمر عدد 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ بالستية أطلقت تجاه المملكة.

وأكد أن هناك محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا، حيث يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.