شكرا لقرائتكم خبر عن 30 موقعاً.. «شؤون الحرمين» تعلن عن خطة أداء صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأت وكالة شؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام دخول المصلين إلى المواقع المخصصة لهم، وفق الإجراءات المتبعة لحاملي التصاريح لأداء صلاة العيد، والتي كرست من خلالها كافة طاقاتها لتهيئة المصليات وتسخير كافة الإمكانات وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لسلامة قاصدي بيت الله الحرام .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام سعادة المهندس أسامة الحجيلي إلى أنه تم تجهيز عدد ( ٣٠ ) موقعا لصلاة العيد بالمسجد الحرام وساحاته موزعة على توسعة الملك عبدالله وساحاته ،توسعة الملك فهد الأول والسطح ، الساحات الشرقية والغربية .

مشيراً سعادته إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد الجسدي بجميع المصليات المهيأة مسبقاً ، بواقع تباعد " مترين " لكل مصل وآخر وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع المصليات للرجال والنساء .

لافتاً سعادته إلى أنه تم تخصيص مسارات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشغيل السلالم الكهربائية لنقل المصلين إلى الدور الأول وسطح المسجد الحرام .

مهنئاً سعادته بحلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل منا ومن المسلمين صالح الأعمال وأن يعيده على الجميع باليمن والبركات.

يأتي ذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام فضيلة الدكتور سعد بن محمد المحيميد ، وذلك لتقديم أرقي الخدمات لرواد بيت الله الحرام وفق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.