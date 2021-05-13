شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. شاهد عيان يروي لـ "اليوم" كواليس انفجار «العقربية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏

أكد شاهد عيان لـ "اليوم"، أن مطعم حي العقربية، الذي وقع به الحادث، هُدم تماماً، موضحا أن السبب هو تسريب غاز، لافتا إلى أن شخصين حالتهما حرجة، كما أن هناك إصابات بين الزبائن.

وكانت قد ارتفعت إصابات حادثة انفجار الغاز في حي العقربية إلى 9 أشخاص، بعد مباشرة مدني الخبر الحادث، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص، تم نقل 6 منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى الدفاع المدني، بلاغا عن حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية،

وتحرك فورا إلى الموقع.