وزير التجارة يتصل بمواطن ويعايده ويوجه بمكافأته لإبلاغه عن غش تجاري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجرى وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مكالمة هاتفية قدم خلالها التهنئة بعيد الفطر المبارك لمواطن في المدينة المنورة أبلغ عن حالة غش تجاري لمحل يبيع حلويات منتهية الصلاحية ليلة عيد الفطر.

شكر ومكافأة للمواطن:

وعبر وزير التجارة عن شكره للمواطن لحرصه وقيامه بإبلاغ وزارة التجارة، ووجه بمكافأته.

مباشرة البلاغ:

وكانت الفرق الرقابية بوزارة التجارة قد باشرت البلاغ الذي تقدم به متابعات الخليج 365، وضبطت حلويات منتهية الصلاحية في أحد المحلات التي حاول القائمون عليها استغلال الإقبال على شراء الحلويات في موسم عيد الفطر المبارك، وتم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاء القائمين على المنشأة لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم.

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