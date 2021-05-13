السعودية | السعودية.. انفجار اسطوانات غاز بمطعم يتسبب بوفاة وإصابة ٧

شكرا لقرائتكم السعودية.. انفجار اسطوانات غاز بمطعم يتسبب بوفاة وإصابة ٧ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت مدينة الخبر شرق السعودية انفجار اسطوانات غتز في مطعم بحي العقربية في تمام الساعة 12:15، ليل الأربعاء، وتضررت نتيجة هذا الحادث أكثر من 8 محلات تجارية مجاورة للمطعم .

من جهته، أوضح الدفاع المدني بمدينة ⁧‫الخبر‬ أن الانفجار في مطعم بحي ⁧‫العقربية‬⁩، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص، تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد سعد العبود أحد المتواجدين في موقع الحادث "للعربية.نت أن اسطوانات غاز لمطعم في حي العقربية انفجرت، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في الموقع.

ويعمل فريق متخصص من الدفاع المدني في البحث بالأنقاض وتمشيط الموقع والتأكد من الإصابات.