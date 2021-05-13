السعودية | "أحتاجُ اهتمامكم في عيدكم".. بهذه العبارة عايد وزير الصحة السعوديين

شكرا لقرائتكم "أحتاجُ اهتمامكم في عيدكم".. بهذه العبارة عايد وزير الصحة السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‏ "أحتاجُ اهتمامكم، في عيدكم" بهذه الجملة عايد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين والمقيمين، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "‏كونوا حذرين للغاية، ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنّبوا التجمّعات الكبيرة، أذهب لصلاة العيد بسجادتك الخاصة، ألبس الكمامة باستمرار، عقّم يديك قبل وبعد العيديّة، أترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وكلّ عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك".

‏وأضاف: "ما زلت أتذكر بكلِّ حزن عيد الأضحى في العام الماضي، وتساهل الناس حينها في تطبيق الاحترازات؛ ممّا نتج عنه تزايد للإصابات، الذي أدّى لفقد 2000 إنسان من أحبابنا.. أرجوكم لا تجعلوا عيدنا هذا عيد أحزان!".

وختم رسالته بقوله: "حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم .. احذروا التقبيل أو عناق الأطفال، فبالرغم من أنّ إصاباتهم بسيطة، أو بدون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة، لذا من المهم حماية كبار السنّ، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح، حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم".