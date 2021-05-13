شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تفاصيل جديدة بانفجار مطعم الخبر: ارتفاع أعداد المصابين إلى 9 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخبر (صدى):

كشف مراسل قناة الإخبارية من الخبر، عن تفاصيل الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من اليوم الخميس، بأحد المطاعم.

وأوضح المراسل أنه تمت مباشرة حادث انفجار الغاز بمشاركة جميع الجهات ومن ضمنها هيئة مكافحة الفساد.

ولفت إلى أن الانفجار وقع في بناية تضم مطعمين وليس مطعم واحد، وأن صاحب المطعم قد أعطى للعمالة إجازة بمناسبة العيد ووقع الحادث بعد ساعات من الإغلاق.

وأشار إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 9 أشخاص، موضحا أن المتوفى من أحد العاملين بالمطعم، وهو من جنسية عربية.

كما أوضح أن من بين المصابين أسرة مكونة من سيدة وأطفالها، إصابتهم بسيطة، لافتا إلى أن جميع المصابين غادروا المستشفى عدا حالتين جرى تنويمهم.