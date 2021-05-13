شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العلم يرفرف على أطول سارية بالباحة بمناسبة عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

نشرت إمارة منطقة الباحة مقطع فيديو، للحظة رفع علم المملكة، على أطول سارية بالمنطقة بارتفاع 60م، وذلك احتفاءا بحلول عيد الفطر المبارك.

وتستعد الباحة لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف الأعمال الرقابية، وتجهيز الحدائق والمتنزهات والمرافق العامة والمساحات البلدية التي يرتادها الزوار، مع وضع خطة عمل مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المواقع العامة.