شكرا لمتابعة خبر عن وزير التجارة يوجه بمكافأة مواطن لإبلاغه عن محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تواصل وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي مع المواطن الذي أبلغ عن محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية بالمدينة المنورة.

وعايد وزير التجارة المواطن، موجها بمكافأته لإبلاغه عن المحل الذي استغل إقبال المواطنين والمقيمين على الحلويات في موسم عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة التجارة أوضحت أمس الأربعاء، أنه تم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاء أصحاب المحل.

اقرأ أيضا: