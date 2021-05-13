شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب يوجه رسالة لمن يأكلون "مفطح" صباح العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعرب استشاري طب الأسرة الدكتور عواد الزايدي، عن استغرابه من بعض الأشخاص الذين يأكلون المفطح صباح يوم عيد الفطر على معدة فارغة.

وتسائل الزايدي خلال برنامج "الراصد" عن السبب الذي يدفع هؤلاء الأشخاص لفعل ذلك، موضحًا أنه يجب تهيئة المعدة قبل تناول الأشياء الدسمة.

وأشار إلى أنه يمكن تناول الفواكه، وشرب اللبن، والماء، لملء نصف المعدة، وبعد ذلك يمكن تناول الدسم.