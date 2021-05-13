وفاة شخص وإصابة 7 نتيجة انفجار مطعم بالخبر

وتسبب الحادث بحالة من الهلع لدى أهالي الخبر القريبين من الموقع، نظراً لمنظر المطعم وصوت الانفجار الذي سُمع دويّه على بعد عدة كيلومترات من الموقع .
ورجحت مصادر أن سبب الانفجار عائد لتسرب كمية من الغاز داخل المطعم، أدت الى وقوع الحادث .
وغرد الدفاع المدني بحسابه عبر تويتر بأن مدني الخبر باشر حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص، تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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