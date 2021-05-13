وفاة شخص وإصابة 7 نتيجة انفجار مطعم بالخبر

لقي شخص حتفه وأصيب سبعة آخرون، نتيجة حادث انفجار بأحد المطاعم بعقربية الخبر صباح اليوم .

وتسبب الحادث بحالة من الهلع لدى أهالي الخبر القريبين من الموقع، نظراً لمنظر المطعم وصوت الانفجار الذي سُمع دويّه على بعد عدة كيلومترات من الموقع .

ورجحت مصادر أن سبب الانفجار عائد لتسرب كمية من الغاز داخل المطعم، أدت الى وقوع الحادث .

وغرد الدفاع المدني بحسابه عبر تويتر بأن ‏مدني ⁧‫الخبر‬⁩ باشر حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص، تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.