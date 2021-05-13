السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 39 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق وتعيد فتح 14 مسجداً آخر



الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 39 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 28 مسجداً بمنطقة القصيم وتسعة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين في كل من منطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجداً ثلاثة بمنطقة عسير واثنين بمنطقة الباحة واثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الشرقية واثنين بمنطقة جازان واثنين بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك: لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

// انتهى //

02:18ت م

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الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 39 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 95 يوماً 1168مسجداً تم فتح 1128 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 28 مسجداً بمنطقة القصيم وتسعة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين في كل من منطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير.كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجداً ثلاثة بمنطقة عسير واثنين بمنطقة الباحة واثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الشرقية واثنين بمنطقة جازان واثنين بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك: لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.// انتهى //02:18ت م0021

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