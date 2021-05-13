السعودية اليوم / سمو الأمين العام لمجلس الوزراء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

رفع صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة باليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ.

// انتهى //

01:36ت م

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الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسرفع صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة باليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ.// انتهى //01:36ت م0017

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