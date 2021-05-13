السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تعلن جاهزيتها لاستقبال قاصدي المسجد النبوي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك



المدينة المنورة 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن خطتها لاستقبال قاصدي المسجد النبوي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢ه،ـ التي أبدت من خلالها‫ رفع كامل الاستعدادات للإدارات والوحدات التي تعمل بالمسجد النبوي، والتأكيد على التعاون المشترك مع الجهات المشاركة في عملية تنظيم الحشود.‬

وعملت الوكالة علي مضاعفة القوى العاملة في الساحات والمصليات والممرات، للقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل لسهولة دخول المصلين وخروجهم بكل يسر وسهولة .‬

وأوضحت الوكالة أن الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته ستكون متاحة للمصلين وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي قبل صلاة عيد الفطر المبارك سيمنع الدخول للمسجد وساحاته، وتوجه المصلين للساحات الغربية الجديدة.

وأفادت وكالة شؤون المسجد النبوي أنه وفق الإجراءات الاحترازية ستُغلق مواقف ‫المسجد النبوي‬ مبكرًا عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي.

ونوهت رئاسة المسجد النبوي أنه وفق الإجراءات الاحترازية سيستمر منع دخول الأطفال للمسجد النبوي وساحاته خلال أيام عيد الفطر المبارك خلال هذا العام.

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