

الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

زار معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أمس الأربعاء, مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات وما اتُخذت من تدابير، بالتعاون مع الجهات المعنية، استعداداً لعودة السفر الدولي، بعد اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الأثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م .

وتجول معاليه خلال الزيارة في صالات السفر ومناطق إنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية، واطلع على جاهزية الجوازات والمسارات وإجراءات المغادرة الدولية، والانتقال بالقطار الآلي لمنطقة المغادرة

الدولية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي, واطلع على البوابات الجديدة، ومنطقة مركز النقل الأكواريوم.

وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات مطارات المملكة ‏وجاهزيتها لعودة الرحلات الدولية، استعداداً لعودة السفر الدولي ابتداءً من يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ.

// انتهى //

00:33ت م

0008





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير النقل يتفقد مطاري الرياض وجدة ‎استعداداً لعودة الرحلات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.