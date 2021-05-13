

الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- موفور الصحة والعافية، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيده على الوطن باليمن والبركات.

// انتهى //

00:19ت م

0005



الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسرفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- موفور الصحة والعافية، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيده على الوطن باليمن والبركات.// انتهى //00:19ت م0005

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الديوان العام للمحاسبة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.