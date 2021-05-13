شكرا لقرائتكم خبر عن «الشمري»: المملكة تشارك الشعب العراقي أحزانه‏ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال سفير المملكة في العراق، عبد العزيز الشمري، إن المملكة تشارك الشعب العراقي أحزانه.

وكان قد أكد الشمري في تصريحات له أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يوليان اهتماما كبيرا بالشعب العراقي.

يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، زار جمهورية العراق الشقيقة، يوم الثلاثاء، والتقى خلالها الرئاسات الثلاث، إضافة إلى وزير الدفاع العراقي.

واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد، سمو نائب وزير الدفاع والوفد المُرافق. ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، للرئيس العراقي وتمنياتهما بموفور الصحة له ومزيد التقدم والاستقرار والازدهار للشعب العراقي الشقيق، كما استعراضا العلاقات الأخوية والتاريخية، وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة والإقليم والعالم.