شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ونائبه: برنامج التبرع بالأعضاء يقلص قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عطفًا على البادرة الإنسانية غير المُستغربة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-، بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

ودعا سمو أمير الشرقية، وسمو نائبه المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى ولأهميته في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد «قلب، كبد، كلى، رئة» وغيرها.