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تسجيل المتبرعين على موقع وتطبيق «توكلنا»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، عن إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر موقع «توكلنا» الإلكتروني وعبر تطبيقها على الهواتف النقالة؛ خدمةً لمرضى الفشل العضوي النهائي، وترسيخًا للعمل الإنساني الساعي إلى غرس قيم التكافل والمحافظة على النفس البشرية.وستكون خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء مُتاحة في مرحلتها الأولى على عمليات الانضمام والتسجيل في البرنامج؛ على أن يتم لاحقًا إضافة الخدمات الأخرى؛ كخدمة الإلغاء وعرض بطاقة المتبرع في المحفظة الرقمية.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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