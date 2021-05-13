شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل المتبرعين على موقع وتطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، عن إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر موقع «توكلنا» الإلكتروني وعبر تطبيقها على الهواتف النقالة؛ خدمةً لمرضى الفشل العضوي النهائي، وترسيخًا للعمل الإنساني الساعي إلى غرس قيم التكافل والمحافظة على النفس البشرية.وستكون خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء مُتاحة في مرحلتها الأولى على عمليات الانضمام والتسجيل في البرنامج؛ على أن يتم لاحقًا إضافة الخدمات الأخرى؛ كخدمة الإلغاء وعرض بطاقة المتبرع في المحفظة الرقمية.