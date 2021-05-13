شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتبادل تهاني عيد الفطر مع الملوك والرؤساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك حرصًا من الملك المفدى، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده - يحفظهما الله - برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، ووجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد؛ على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات، كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك، كما تلقى خادم الحرمين، اتصالا هاتفيا، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

كما تلقى الملك المفدى ـ حفظه الله ـ اتصالا هاتفيا، أمس، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، هنأ فيه خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الفطر المبارك.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس. وأكد خادم الحرمين الشريفين إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مشددًا على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

وتلقى سمو ولي العهد، اتصالا هاتفيا، أمس، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه بحلول عيد الفطر المبارك.

وتبادل سمو ولي العهد التهنئة مع سمو ولي عهد أبوظبي بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمة الإسلامية بالخير والبركة.