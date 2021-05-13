شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يوجه بإعادة تهيئة مستشفى «ابن الخطيب» في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلاقًا من روابط الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإيمانًا من المملكة برسالتها السامية المتمثلة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق الشقيقة عن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، هدية من خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي الشقيق.

كما تعلن المملكة عن استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله -.

علاج الحالات الحرجة بمستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين