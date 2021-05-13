شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الحملة الرمضانية لـ«أصدقاء بنوك الدم» بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية «دَمّي» بالمدينة المنورة، أمس، حملتها الرمضانية للتبرع بالدم، التي أقيمت مع بداية شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، ولاقت إقبالاً كبيراً من جميع أفراد المجتمع.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بالمنطقة د. علي خيمي، أن الحملة التي تنفذ للعام الثالث على التوالي بجوار المسجد النبوي هدفت إلى تعزيز التبرع بالدم، وسد حاجة المرضى والمحتاجين للدم، وتسليط الضوء على دور الجمعية وما تقدمه من خدمات وبرامج. وأضاف خيمي إن الحملات التي تقدمها الجمعية لا تقتصر على داخل المدينة فحسب، بل وصلت الى عدد من المحافظات من خلال العيادة المتنقلة والعيادة النموذجية المتنقلة التي توجد حالياً بمحافظة العلا لتوفير الاحتياج من الدم المتبرع به طوعياً.