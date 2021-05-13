شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على التباعد وتجنب المصافحة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أيام العيد مثل ارتداء الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 1020 حالة مؤكدة، وتعافي 908 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9268 حالة منها 1352 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 429.389 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 413.010 حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 13 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7111، حالة، كما تم إجراء 71.040 فحصا مخبريا.

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