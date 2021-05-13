الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

وفاة و7 مصابين في حادث وميض لحظي في مطعم بـ الخبر

متابعات الخليج 365 - الخبر

باشر الدفاع المدني في الخبر، اليوم الخميس، حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية.

وفاة و7 مصابين:

وبحسب “الإخبارية”، نتج عن الوميض اللحظي وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص، تم نقل 6 منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.

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