وأكد الفيديو الذي نشرته الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) أهمية العرفان للمرابطين من العسكريين والأطقم الصحية بجهودهم وتضحياتهم خلال فترة عيد الفطر.

أنتجت وزارة الطاقة مقطع فيديو يقدم عدة رسائل هامة، من بينها أهمية توفير الطاقة وترشيد استهلاكها.

شكرا لقرائتكم رسائل هامة من الطاقة لترشد الاستهلاك وأهمية العرفان للمرابطين والأطقم الصحية خلال العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية