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شكرا لقرائتكم رسائل هامة من الطاقة لترشد الاستهلاك وأهمية العرفان للمرابطين والأطقم الصحية خلال العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13
وعلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة على الفيديو بالقول: “لتبقى.. شمعات الأمل”.
رسائل هامة من الطاقة لترشد الاستهلاك وأهمية العرفان للمرابطين والأطقم الصحية خلال العيد
نشرته الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنتجت وزارة الطاقة مقطع فيديو يقدم عدة رسائل هامة، من بينها أهمية توفير الطاقة وترشيد استهلاكها.
عرفان للمرابطين والأطقم الصحية:
وأكد الفيديو الذي نشرته الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) أهمية العرفان للمرابطين من العسكريين والأطقم الصحية بجهودهم وتضحياتهم خلال فترة عيد الفطر.
وعلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة على الفيديو بالقول: “لتبقى.. شمعات الأمل”.
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