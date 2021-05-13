أفضل الأماكن السياحية في جدة للعائلات، ولا سيما أنها عروس البحر الأحمر وتذخر بالاماكن الترفيهية والسياحية المناسبة للأفراد والعلائلات، كما تتميز جدة بأماكن عديدة للتسوق التجاري، فضلًا عن الشواطئ الرائعة، وتعد مدينة جدة من أجمل المدن السعودية، ما جعلها مقصد المواطنين والمقيمين والسياح من مختلف دول العالم، وتتنوع الأماكن الترفيهية في جدة، ففيها نافورة الملك فهد، وشاطئ الإسكندرية، وكورنيش جدة وحديقة الشلال، ونوضح خلال السطور التالية أفضل الأماكن السياحية في جدة للعائلات 2021 وأجمل المتنزهات بها للكبار والصغار وموضوعات أخرة ذات صلة من خلال موقع نجوم مصرية .

أفضل الأماكن السياحية في جدة للعائلات 2021

نذكر بعض الأماكن السياحية في جدة وهي كثيرة إلا أننا سوف نركز على الأماكن المناسبة للعوائل، ولا سيما أن العائلات السعودية تبحث عن أماكن تحافظ على خصوصية الأسر، وهذا ما يتوفر في مدينة جدة وبها العديد من الأماكن التي تتيح السياحة العائلية ومنها :

شاطئ الإسكندرية

من أجمل شواطئ جده، حيث يتميز بالمياه الزرقاء الصافية، والرمال الذهبية الرائعة، ويتاح بالشاطئ شمسيات مجانية، ويحتوي على العاب مائية للكبار والصغار، فضلًا عن العديد من المقاهي والمطاعم المتميزة، ويعد مكان رائع للاستجمام والتسرية عن النفس للجميع .

نافورة الملك فهد

تقع نافورة الملك فهد في قلب جدة وفي أجمل شواطئ المملكة، وتعد أطول وأضخم نافورة في العالم، ويصل ارتفاعها إلى 312 متر ويتم إضائتها بواسطة 500 مصباح، وهي مقصد للجميع لالتقاط مقاطع الفيديو والصور الرائعة عندها .

فقيه أكواريوم

من أجمل المناطق السياحية في جدة ولا سيما للعلائلات، حيث يضم عدد من الأسماك التي يتسنى للزوار مشاهدتها، مثل أسماك القرش والعديد من الأسماك الأخرى وكذلك الأحياء البحرية مثل السلاحف، ويحتوي المكان السياحي المميز على مطعم يقدم اشهى المأكولات والوجبات ويطل على البحر، كما يوجد أروقة لمشاهدة الأسماك، وأماكن تزلج للأطفال لإدخال السعادة والسرور عليهم .

حديقة ملاهي الشلال

وهي من أجمل المناطق السياحية السعودية، حيث تضم ملاهي كاملة الخدمات والمرافق، تحتوي على العديد من الألعاب التي تناسب كافة الأعمار، وبعض صالات الألعاب، وتقع الحديقة على كورنيش شاطئ جدة، ويتاح للزوار الاستمتاع برحلات ممتعة بالقوارب المائية .

المسجد العائم

يتميز المسجد العائم بأنه تم أنشاؤه على مياه البحر في منتصف الثمانينات، ويتميز هذا الصرح الإسلامي الرائع بتصميمه الفريد سواء من الداخل أو الخارج، ويطلق على المسجد اسم فاطمة الزهراء ايضًا، وهو مقصد للزيارة من السياح ولا سيما من شرق أسيا، وتبلغ مساحة المسجد 2400 متر مربع، وتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في الصوت والضوء، ويحتوي على 52 قبة خارجية، 23 مظلة خارجية، ويتزين المسجد من الداخل والخارج بالخرز .

حديقة جنجل لاند

وتعد الحديقة نموذج مصغر لأدغال حقيقة تحتوي على نفس النباتات والأشجار، ويطلق عليها اسم قرية المرسال، وهي من أجمل المتنزهات التي توجد بمدينة جدة، حيث يستمتع الزوار بزيارة الغابات ومشاهدة العروض البهلوانية التي يحبها الجميع خاصة الصغار .

ريد سي مول

يقصد هذا المول محبي التسوق في جدة، حيث أنه من أكبر أماكن التسوق التجارية بجدة، حيث تزيد مساحته على 242 ألف متر مربع، ويحتوي على مئات المحلات التجارية التي منها أشهر الماركات العالمية في الأزياء والأثاث وجميع لوازم المنزل، ويتميز المول بممر تاريخي يضم عدد كبير من اللوحات الفنية عن تاريخ المملكة .

كورنيش جدة

يعد كورنيش جدة من أجمل الأماكن السياحية في المملكة، حيث يبلغ طوله 30 كم على ساحل البحر الأحمر، ويحتوي على الطريق الساحلي والمناطق الترفيهية، ويوجد به مسجد الرحمة العائم، ونافورة الملك فهد، ويتم تطوير الكورنيش بشكل دائم، وإضافة العديد من المطاعم والمناطق الترفيهية .