شكرا لمتابعة خبر عن "الإعلام المرئي والمسموع" تغرم مواطن ومقيم بـ 500 ألف ريال لمخالفتهما الأنظمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عاقبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مواطن ومقيم بغرامة مالية نصف مليون ريال، وذلك لمزاولتهما نشاطاً مخالفاً لأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم (الخميس) إن المواطن والمقيم، قاما بمزاولة نشاط استيراد أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها وتوزيعها أو بيعها بالتجزئة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام النظام.

وبناء عليه قررت الهيئة معاقبة المخالفين بغرامة مالية 250 ألف ريال على كل منهما، واستعادة أي عائد مادي حصلا عليه نتيجة المخالفة.