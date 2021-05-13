شكرا لمتابعة خبر عن "شؤون الحرمين" تعلن إمامي صلاة العيد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أن الدكتور صالح بن حميد سيكون هو إمام وخطيب صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام، فيما سيؤم ويخطب في المصلين بالمسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب بن حميد.

وقالت في توضيح اليوم الخميس، إن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في الحرم المكي في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم فيما ستقام في الحرم المدني في تمام الساعة 5:54 صباحاً.