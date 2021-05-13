شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشمري: خادم الحرمين وولي العهد يوليان اهتماما كبيرا بالشعب العراقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

قال السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوليان اهتماما كبيرا بالشعب العراقي.

وأوضح عبد العزيز الشمري خلال قناة العربية:" صدرت توجيهات بإعادة تأهيل مستشفى ابن الخطيب وكذلك استقبال الحرجة من المرضى العراقيين في مستشفيات المملكة".

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