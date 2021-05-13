منصة لفسح المحتوى الإعلامي

وتهدف الهيئة إلى إنشاء منصة مجهزة وخاصة لاستقبال المحتوى الإعلامي من أي متقدم مرخص لدى الهيئة، بحيث يمكنه تقديم المحتوى الإعلامي والحصول على فسح خلال دقائق، ويتم الرقابة على المحتوى بشكل لاحق.
وتبلغ عدد الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 88 خدمة إلكترونية، تتضمن التراخيص الإعلامية، والفسح والتسجيل، والتصنيف، وشهادات عدم الممانعة، والدعاوى الإعلامية، وحجب و إلغاء حجب.
خدمات الفسح الإلكترونية للهيئة
فسح محتوى الكتب والمطبوعات وإمكانية نشره وتداوله
فسح وتصنيف الإعلانات التجارية السينمائية
إجازة نصوص المسلسلات والمسرحيات
نشاط الصحافة الإلكترونية
ترخيص دار النشر الإلكتروني
فسح لمحتوى الوسائط الصوتية
فسح أفلام منزلية DVD
توثيق حسابات التواصل الاجتماعي
توثيق الإعلانات الإلكترونية
توثيق المجموعات البريدية
توثيق المنتديات
توثيق غرف الحوارات
فسح الألعاب الإلكترونية
توثيق مواقع الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية
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