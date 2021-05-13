منصة لفسح المحتوى الإعلامي

تعتزم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تنفيذ مشروع لبناء وتطوير منصة الفسح الذاتي.

وتهدف الهيئة إلى إنشاء منصة مجهزة وخاصة لاستقبال المحتوى الإعلامي من أي متقدم مرخص لدى الهيئة، بحيث يمكنه تقديم المحتوى الإعلامي والحصول على فسح خلال دقائق، ويتم الرقابة على المحتوى بشكل لاحق.

وتبلغ عدد الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 88 خدمة إلكترونية، تتضمن التراخيص الإعلامية، والفسح والتسجيل، والتصنيف، وشهادات عدم الممانعة، والدعاوى الإعلامية، وحجب و إلغاء حجب.

خدمات الفسح الإلكترونية للهيئة

فسح محتوى الكتب والمطبوعات وإمكانية نشره وتداوله

فسح وتصنيف الإعلانات التجارية السينمائية

إجازة نصوص المسلسلات والمسرحيات

نشاط الصحافة الإلكترونية

ترخيص دار النشر الإلكتروني

فسح لمحتوى الوسائط الصوتية

فسح أفلام منزلية DVD

توثيق حسابات التواصل الاجتماعي

توثيق الإعلانات الإلكترونية

توثيق المجموعات البريدية

توثيق المنتديات

توثيق غرف الحوارات

فسح الألعاب الإلكترونية

توثيق مواقع الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية