200 ألف عبوة ماء زمزم

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم أحمد بن شنبر الندوي، أنه وُزعت عبوات ماء زمزم المبارك بمواقع المسجد الحرام وساحاته، عبر أكثر من «1000» عامل وأكثر من «190» حقيبة محمولة على الظهر، و «375» حقيبة أسطوانية تتسع كل حقيبة لـ «10» لترات بإجمالي «37500» لتر ماء يوميًّا.
كما خصصت الإدارة «10» عربات سقاية متنقلة، لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، بسعة إجمالية 80 لترًا للماء المبرد وغير المبرد، ومضخات إلكترونية متنقلة تُعقم بشكل مستمر، كإجراء احترازي.
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