هدايا لقاصدي البيت الحرام

وعبر المصلون والمعتمرون ومنسوبو الجهات المشاركة عن امتنانهم وشكرهم، لما تقوم به الرئاسة من خدمات في حسن الاستقبال والإفادة.
ويأتي ذلك خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.
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