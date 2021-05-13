هدايا لقاصدي البيت الحرام

وزعت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام عددًا من الهدايا على قاصدي بيت الله الحرام والعاملين فيه من الجهات المشاركة ذات العلاقة.

وعبر المصلون والمعتمرون ومنسوبو الجهات المشاركة عن امتنانهم وشكرهم، لما تقوم به الرئاسة من خدمات في حسن الاستقبال والإفادة.

ويأتي ذلك خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.