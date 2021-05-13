متطوعون بـ5 مساجد كبرى بالمدينة

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة خطتها للمساجد الكبرى وأشركت المتطوعين في تنظيم المصلين والتأكد من تطبيق الإجراءات.

فرق تطوعية

وفعلت الشؤون الإسلامية خطتها هذا العام لاستقبال المصلين في جميع مساجد طيبة، في حين وضعت خططا مطورة للمساجد الكبرى من مسجد قباء والقبلتين والخندق والميقات وسيد الشهداء واستعانت بعدد من المتطوعين الذين فتحت لهم المجال عبر منصة العمل التطوعي لاستقطاب المتطوعين والفرق التطوعية.

إجراءات احترازية

واشتملت الخطة التي أعدت من قبل موظفي ومراقبي المساجد إشراك المتطوعين في تنظيم المصلين والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد ولبس الكمامات واستخدام السجادة ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها بعد الصلاة، في حين قدم الفرع فرصا في منصة العمل التطوعي لاستقطاب المتطوعين والفرق التطوعية، وكان لهم دور فعال بمشاركة موظفي الشؤون الإسلامية.

تنظيف وتعقيم

وتعمل الشؤون الإسلامية على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمساجد وعلى أبواب المساجد، كذلك منع الأكل داخل المسجد أو الساحات، والعمل على تنظيف وتعقيم المسجد بعد كل الصلوات وتنظيفها مع توزيع سجادات ذات الاستخدام الواحد.