200 مليون خدمة تقدمها جمعية هدية للحجاج والمعتمرين والزوار

وعبر السعدون عن سعادته بما شاهده من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن طيلة الـ12 عاماً منذ تأسيس الجمعية، وتقديم خدماتها التي تجاوزت 200 مليون خدمة مقدمة لأكثر من 100 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار.
مؤكداً أن تلك الجهود تحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم في العناية والرعاية بالحجاج والمعتمرين والزوار، داعياً الله أن يجزي القائمين على الجمعية خير الجزاء، ويجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم.
من جانبه وجه «الزامل» شكره لرئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة وأعضاء مجلس الجمعيات بمنطقة مكة المكرمة على الزيارة والاطلاع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، واصفاً الزيارة بالدعم غير المستغرب من مجالس الجمعيات الأهلية.
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