200 مليون خدمة تقدمها جمعية هدية للحجاج والمعتمرين والزوار

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، المهندس أسامة الزامل، في المقر الرئيسي للجمعية بجوار ساحات المسجد الحرام، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون السعدون، برفقة أعضاء المجلس بمنطقة مكة المكرمة. وجرى خلال اللقاء استعراض برامج وخدمات الجمعية منذ التأسيس وخدماتها طيلة شهر رمضان المبارك، وما تقدمه من خدمات للمصلين والمعتمرين في رحلتهم للبيت العتيق بتقديم مساعدات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوزيع وجبات إفطار الصائمين والسحور وعبوات ماء زمزم والمياه الصحية المبردة، وعدد من منتجات هدية الإبداعية؛ للتسهيل عليهم أثناء أداء المناسك، كما اطلع الوفد على برامج الجمعية المقدمة للأسر المحتاجة بمكة المكرمة.

وعبر السعدون عن سعادته بما شاهده من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن طيلة الـ12 عاماً منذ تأسيس الجمعية، وتقديم خدماتها التي تجاوزت 200 مليون خدمة مقدمة لأكثر من 100 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار.

مؤكداً أن تلك الجهود تحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم في العناية والرعاية بالحجاج والمعتمرين والزوار، داعياً الله أن يجزي القائمين على الجمعية خير الجزاء، ويجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم.

من جانبه وجه «الزامل» شكره لرئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة وأعضاء مجلس الجمعيات بمنطقة مكة المكرمة على الزيارة والاطلاع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، واصفاً الزيارة بالدعم غير المستغرب من مجالس الجمعيات الأهلية.