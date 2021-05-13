السعودية | المهندس أبانمي يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

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رفع معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، أسمى التبريكات والتهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل معاليه المولى – عز وجل – أن يمدّ قيادتنا الرشيدة بالتوفيق والعون والسداد وأن يُديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.