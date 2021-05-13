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السعودية | المهندس أبانمي يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 6 ثواني - 1:07 صباحًا, 13 مايو 2021 م

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رفع معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، أسمى التبريكات والتهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وسأل معاليه المولى – عز وجل – أن يمدّ قيادتنا الرشيدة بالتوفيق والعون والسداد وأن يُديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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