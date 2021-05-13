شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في ليلة العيد.. «الشؤون الإسلامية» تغلق 39 مسجدا مؤقتاً في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، أمس، 39 مسجدا مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 95 يوماً 1168مسجداً تم فتح 1128 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.