شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» لمنسوبي الرئاسة: ما قدمتموه محل فخر واعتزاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عبر جهاز الاتصال اللاسلكي التهنئة لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة عيد الفطر.

كما قدم شكره وتقديره على ما بذلوه خلال شهر رمضان المبارك من خدمة جليلة لبيت الله الحرام وقاصديه.

وقال: "شكراً لجهودكم التي بذلتموها خلال الشهر الكريم مما حقق ولله الحمد والمنة نجاحاً استثنائياً وموسماً تاريخياً بفضل الله ثم توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نموذجاً من المواسم المتميزة والناجحة والاستثنائية".

وأضاف أن ما قدمه الموظفون كان مشرفاً ومحل فخر واعتزاز وتاجاً على رؤسنا جميعا، لكم الشكر والعرفان والمثوبة والأجر وتستحقون شهادات الشكر والتقدير والتحفيز على ماقدمتموه خلال هذا الشهر الكريم".

وفي ختام حديثه رفع باسمه واسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظهما الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة-حفظهما الله- على ماقدموه من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين كما رفع الشكر والعرفان إلى الجهات المشاركة من جهات أمنية وصحية ووزارة الحج والعمرة على مشاركتهم في نجاح هذا الموسم المبارك.