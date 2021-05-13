شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يمتّعهُ بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء، والمملكة تنعم بالعز والرخاء.

كما رفع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على سموه الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة ، وأن يحفظكم ويرعاكم.