شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: "أرفع لكم باسمي واسم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة الخالصة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الوطن وهو يرفل في ثياب الصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزاً للوطن وللأمتين العربية والإسلامية.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال: "بهذه المناسبة السعيدة أرفع لسموكم الكريم التهنئة، باسمي واسم أهالي منطقة الشرقية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن وهو ينعم بالخير والسلامة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.