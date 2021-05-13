وزير الحج والعمرة: الاستعدادات المبكرة والعمل المؤسسي وراء نجاح موسم رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

رفع وزير الحج والعمرة المكلف، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك ونجاح الخطط التنفيذية في شهر رمضان المبارك عام 1442هـ.

وقال معاليه: “إن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، تؤكد حرص المملكة الدائم على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسخر كل الإمكانات لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وأمان وسلامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

استعدادات مبكرة:

وأضاف وزير الحج والعمرة” إن النجاح الذي تحقق في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ جاء بفضل الله تعالى، ثم بفضل الاستعدادات المبكرة والعمل المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة كافة على تنفيذ برنامج العمرة الآمنة، الذي نتج عنها تهيئة البيئة الصحية الآمنة لضيوف الرحمن لأداء المناسك في أجواء إيمانية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

ودعا معاليه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين – أيدهما الله – وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات وأعمال جليلة، وأن يمتعهم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

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