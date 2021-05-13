شكرا لقرائتكم وزير خارجية بريطانيا: ميليشيا الحوثي تعرقل عملية السلام باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13
وأضاف:”المملكة المتحدة تدعو الحوثيين للقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وإنهاء هجوم مأرب وعرقلة عملية السلام”.
وزير خارجية بريطانيا: ميليشيا الحوثي تعرقل عملية السلام باليمن
قصص مروعة عن أطفال يمنيين يُجبرون على القتال
متابعات الخليج 365 - واس
اتهمت المملكة المتحدة ميليشيا الحوثي بعرقلة عملية السلام باليمن وبتجنيد الأطفال للقتال.
نساء وأطفال:
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم:”ما زلنا نشهد قصصًا مروعة عن أطفال يمنيين يُجبرون على القتال ونساء يتم اختطافهن في الأراضي الحوثية”.
وأضاف:”المملكة المتحدة تدعو الحوثيين للقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وإنهاء هجوم مأرب وعرقلة عملية السلام”.
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