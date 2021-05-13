وزير خارجية بريطانيا: ميليشيا الحوثي تعرقل عملية السلام باليمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

اتهمت المملكة المتحدة ميليشيا الحوثي بعرقلة عملية السلام باليمن وبتجنيد الأطفال للقتال.

نساء وأطفال:

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم:”ما زلنا نشهد قصصًا مروعة عن أطفال يمنيين يُجبرون على القتال ونساء يتم اختطافهن في الأراضي الحوثية”.

وأضاف:”المملكة المتحدة تدعو الحوثيين للقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وإنهاء هجوم مأرب وعرقلة عملية السلام”.

شارك الخبر