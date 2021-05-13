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وزير النقل يتفقد مطاري الرياض وجدة ‎استعدادًا لعودة الرحلات الدولية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

وزير النقل يتفقد مطاري الرياض وجدة ‎استعدادًا لعودة الرحلات الدولية

وقف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات

متابعات الخليج 365 - واس

زار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أمس الأربعاء, مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات وما اتُخذت من تدابير، بالتعاون مع الجهات المعنية، استعداداً لعودة السفر الدولي، بعد اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الأثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م.

وزير النقل يتفقد مطاري الرياض وجدة ‎استعدادًا لعودة الرحلات الدولية - متابعات الخليج 365

جاهزية: 

وتجول الجاسر خلال الزيارة في صالات السفر ومناطق إنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية، واطلع على جاهزية الجوازات والمسارات وإجراءات المغادرة الدولية، والانتقال بالقطار الآلي لمنطقة المغادرة
الدولية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي, واطلع على البوابات الجديدة، ومنطقة مركز النقل الأكواريوم.

عودة السفر الدولي:  

وتأتي زيارة وزير النقل للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات مطارات المملكة ‏وجاهزيتها لعودة الرحلات الدولية، استعداداً لعودة السفر الدولي ابتداءً من يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ.

وزير النقل يتفقد مطاري الرياض وجدة ‎استعدادًا لعودة الرحلات الدولية - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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