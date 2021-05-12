السعودية | الدكتور عبدالله الربيعة يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

المناطق_واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولجميع المواطنين والمقيمين بأرض المملكة وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن عيد الفطر المبارك يأتي وللعام الثاني والعالم أجمع يمر بظرف استثنائي صعب يتمثل بتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في جميع بلدان العالم، منوها بالجهود الحثيثة والكبيرة التي تقدمها المملكة لمواجهة تفشي الجائحة داخل البلاد وخارجها.

وسأل الدكتور الربيعة في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهم لهذا الوطن العزيز ويعيد هذه المناسبة المباركة علينا أعوامًا عديدة ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل القيادة الرشيدة، وأن يعجل برفع الوباء عن وطننا و جميع دول العالم.