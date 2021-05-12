شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتنظيف مصليات النساء بالمسجد الحرام استعدادًا لصلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل
جهزت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية مصليات النساء لصلاة العيد.
أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي بأن الوكالة استعدت عبر تجهيز المصليات بتنظيفها وتعقيمها وتجهيز عبوات ماء زمزم والحقائب المحمولة.
وأشارت إلى تكثيف الموظفات في الممرات وعلى الأبواب والممرات والساحات لتسهيل دخول قاصدات المسجد الحرام والتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.