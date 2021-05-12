تعقيم وتنظيف مصليات النساء بالمسجد الحرام استعدادًا لصلاة العيد

وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.

وأشارت إلى تكثيف الموظفات في الممرات وعلى الأبواب والممرات والساحات لتسهيل دخول قاصدات المسجد الحرام والتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

محمد يوسف

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