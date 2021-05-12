شكرا لقرائتكم خبر عن «هلال الطائف» يباشر 4879 بلاغا في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 4879 بلاغا، تنوعت ما بين حوادث وحالات إسعافية باشرتها فرق الهلال الأحمر باحترافية وسرعة فائقة.

ورفع الهلال الأحمر استعداداته لأيام العيد بتغطية المواقع المهمة وبعض مصليات العيد، من خلال تواجد فرقها التطوعية والإسعافية لمتابعة التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومباشرة أي طارئ لا قدر الله.

وتهيب الهيئة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر خلال فترة العيد من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة إسعافية عن طريق الرقم 997 أو تطبيق "أسعفني".