السعودية تدين إجراءات إسرائيل بالقدس والأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

وأكد الملك سلمان وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.



وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، هنأ فيه خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الفطر المبارك.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره رئيس الوزراء الباكستاني، متمنيا أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وفي هذا الصدد، بحسيب وكالة الأنباء السعودية، فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعرب عن إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

كما أكد العاهل السعودي وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.