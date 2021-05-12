الرئيس التونسي ينتقد إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات حكومة هشام المشيشي لمجابهة فيروس كورونا، قائلا إنها لم تؤدي المطلوب.

وقد بلغت تونس أرقامًا قياسية في الفترة الأخيرة في عدد الوفيات بفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الوفيات 11 ألف وفاة، مما دفع الحكومة الى إقرار الحجر الصحي الشامل كامل أيام عيد الفطر.



وفي كلمته للشعب التونسي منذ قليل بمناسبة عيد الفطر، قال الرئيس التونسي إنه وللسنة الثانية تعيش البلاد عيدا مغايرا للعادة بسبب إجراءات التعامل مع الجائحة التي أصاب بعضها وأخطأ البعض الآخر، في إشارة إلى حكومة المشيشي.

وتعرف تونس قطيعة بين قصر قرطاج وقصر الحكومة بالقصبة، تخللتها فترات من التراشق في التصريحات والاتهامات المتبادلة بين المشيشي وسعيد.

الرئيس التونسي، أكد:"لست ألقي خطابا سياسيا ليلة العيد، بل هو تذكرة بأخلاق المؤمنين، وإني أدعو الله أن يبارك العيد".

وكانت حركة النهضة الإخوانية خرفت بشكل فاضح للبروتوكولات الصحية المشددة في تونس، حيث اجتمع آلاف الإخوان في جنازة نائب توفي بسبب كورونا.

يشار إلى أن النهضة أول من خرق قرارات الحجر الصحي في تونس، إذ نفذت اجتماعاتها في الشارع ونظمت مظاهرات حشدت لها في شارع الحبيب بورقيبة منذ شهرين، رغم الوضع الصحي الخطير في البلاد.